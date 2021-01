Presja na „domknięcie” debaty o klimacie stała się w ostatnim czasie przemożna – niechętnie na tezę o wpływie człowieka na klimat przystawać zaczęły także najbardziej sceptyczne dotąd rządy i korporacje. Także sam Trump – autor setek wypowiedzi i tweetów kwestionujących naukowy konsensus w tej sprawie (twierdził m.in., że to mistyfikacja, wymysł Chin, który ma zaszkodzić Ameryce oraz dochodowy „przemysł”, a jeszcze we wrześniu ub.r. mówił, że klimat już niedługo zacznie „z powrotem się ochładzać”) – podczas debaty przedwyborczej z Joem Bidenem przyznał, że ludzkość ponosi „w pewnym stopniu” odpowiedzialność za zmianę klimatu. Ustępujący prezydent USA do końca nie chciał jednak przyznać, że rola paliw kopalnych jest tu kluczowa, nie poczuwał się też do swojej części odpowiedzialności, choć prowadzona przez niego polityka – masowe znoszenie regulacji środowiskowych, odstąpienie Waszyngtonu od udziału w procesie paryskim – w przekonaniu wielu naukowców negatywnie odcisnęła się na klimacie. Swoją retorykę wyraźnie zmiękczyli w ostatnich miesiącach „ostatni Mohikanie” kwestionowania klimatycznego konsensusu, prezydent Rosji Władimir Putin czy premier Australii Scott Morrison. Być może już wkrótce ostatnim z liderów kluczowych państw kwestionujących naukę o klimacie na arenie międzynarodowej będzie Jair Bolsonaro – i może go to słono kosztować. Biden sugerował przed wyborami, że Brazylia może jako pierwsza trafić na planowaną przez nową administrację listę „klimatycznych wyrzutków” i groził konsekwencjami, jeśli nie zmieni ona dzisiejszej polityki.