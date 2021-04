Bohdan Wyżnikiewicz swojej nowej książce „Dlaczego jedni są bogaci a inni nie” opisuje, że kiepskie wyniki szkolnictwa w Kenii wynikały z tego powodu, że na lekcjach duża była absencja nauczycieli. Wyniki uczniów w nauce poprawiły się, gdy wprowadzona dodatkowe premie dla nauczycieli. Za brak absencji i za oceny jakie uczniowie osiągali na egzaminach.

- Premiowanie dobrych nauczycieli to bardzo dobry sposób na poprawę poziomu edukacji, który można by wprowadzić także w Polsce - mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. – To bardzo dobry sposób na walkę ze skrajnym ubóstwem.

To dobrze skonstruowane programy edukacyjne powinny być dopiero obudowywane programami socjalnymi, takimi jak rządowy program 500+ w Polsce.