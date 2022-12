Szkoła w 2023 r.: Jakie zmiany mogą czekać polską oświatę?

1/6 1. Matura w nowej formule W 2023 roku po raz pierwszy odbędą się egzaminy maturalne w nowej, zmienionej formule. Matura 2023 będzie składała się z części ustnej i pisemnej. Część ustna będzie składała się z egzaminu z języka polskiego i obcego nowożytnego. Aby zdać obie części należy zdobyć 30 proc. punktów. Absolwenci będą mogli także przystąpić do egzaminów dodatkowych. Całkowicie nową formułę zyska egzamin ustny. Będzie trwał 30 minut. Absolwent będzie miał 15 minut na przygotowanie do odpowiedzi i 15 minut na odpowiedź i rozmowę z zespołem przedmiotowym. Do zdobycia będzie miał 30 punktów. Zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań:1) zadanie 1. (z puli zadań jawnych) zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej2) zadanie 2. dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem; zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego. Zadania jawne są publikowane na stronie CKE.