Rok szkolny 2025/2026. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to prawo każdego ucznia, który doświadcza trudności w nauce, rozwoju czy funkcjonowaniu społecznym. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego szkoła ma obowiązek zapewnić wsparcie dopasowane do potrzeb dziecka – od zajęć wyrównawczych, terapeutycznych i logopedycznych, po indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Kiedy uczeń może otrzymać pomoc psychologiczno-pedagogiczną, kto ją organizuje oraz jakie obowiązki w tym zakresie mają nauczyciele i dyrektor szkoły?

Czym jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole?

To wszystkie działania szkoły mające na celu wsparcie ucznia w nauce i funkcjonowaniu społecznym. Może obejmować zajęcia wyrównawcze, terapeutyczne, logopedyczne, a także indywidualne dostosowanie metod nauczania.

Kiedy dziecko może otrzymać pomoc psychologiczno-pedagogiczną?

Uczeń ma prawo do pomocy. Jeśli ma trudności wynikające np. z niepełnosprawności, przewlekłej choroby, problemów emocjonalnych, specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), sytuacji kryzysowych, zaniedbań środowiskowych czy też szczególnych uzdolnień.

Kto może zgłosić potrzebę pomocy dla ucznia?

W tym przypadku możliwości jest bardzo wiele. Inicjatywa może pochodzić od rodziców, samego ucznia, nauczyciela, wychowawcy, psychologa, pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a nawet kuratora sądowego czy pracownika socjalnego.

Czy pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest obowiązkowa?

Nie. Pomoc jest dobrowolna. Rodzic lub pełnoletni uczeń mogą z niej zrezygnować, ale wymaga to pisemnego oświadczenia.

Jakie są formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

To m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne, doradztwo zawodowe. W przypadku uczniów z orzeczeniem – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET).

Kto odpowiada za organizację pomocy w szkole?

Za całość odpowiada dyrektor szkoły. Ustala formy wsparcia, zatrudnia specjalistów i wyznacza koordynatora pomocy (najczęściej wychowawcę).

Jak szkoła dokumentuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną?

Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmuje indywidualną teczkę ucznia oraz dzienniki zajęć prowadzonych przez specjalistów. W przypadku uczniów z orzeczeniem gromadzi się także wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania (WOPFU) oraz indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET).

Czy rodzic musi wyrazić zgodę na udział dziecka w zajęciach pomocowych?

Nie ma obowiązku pisemnej zgody. Zgoda jest dorozumiana, a rodzic składa pisemne oświadczenie tylko w przypadku rezygnacji z pomocy.

Jakie obowiązki mają pedagodzy i psychologowie szkolni?

Do zadań pedagogów należy diagnozowanie uczniów i prowadzenie zajęć terapeutycznych. Odpowiadają także za organizowanie działań profilaktycznych oraz wspieranie nauczycieli i rodziców w pracy z dzieckiem.

Co zrobić, gdy pomoc udzielana w szkole nie wystarcza?

Szkoła kieruje ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie badań poradnia może wydać opinię lub orzeczenie, które umożliwia przyznanie dodatkowych form wsparcia (np. IPET).