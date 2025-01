Jeśli w danej klasie wszystkie dzieci zapiszą się na lekcje religii, to nie będzie ona musiała się odbywać na pierwszej lub ostatniej lekcji – zapowiedziała wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Ustąpiliśmy w pewnych kwestiach Kościołowi – dodała.

Będzie jedna lekcja religii

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji lekcji religii dyrektor szkoły (przedszkola) może łatwiej łączyć na lekcjach religii grupy dzieci z różnych roczników i oddziałów klasowych. Resort chce też, by w szkołach publicznych od przyszłego roku szkolnego nauka religii i etyki odbywała się w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo, przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

Propozycji tej sprzeciwiła się m.in. strona kościelna Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. W jej ocenie "nieuzasadnione i dyskryminujące jest przyjęcie zasady, że lekcje religii mają być umieszczane przed lub po innych zajęciach szkolnych".

Lubnauer poinformowała w środę w TVP Info, że będzie jedna lekcja religii.

"Zrobiliśmy wszystko, żeby skonsultować tę decyzję z Kościołem. Zdajemy sobie sprawę, że wymiar jednej godziny jest sensowny" – powiedziała Lubnauer. Argumentowała, że dotychczas lekcji religii w szkole podstawowej było tyle co w sumie historii, WOS-u i edukacji dla bezpieczeństwa.

MEN ustąpił Kościołowi

W pewnych kwestiach, jak dodała, resort ustąpił Kościołowi. Chodzi m.in o to, że lekcja religii nie zawsze musi być pierwszą lub ostatnią.

"Jeżeli 100 proc. dzieci będzie w danej klasie chodzić na lekcje religii, to wtedy ona będzie mogła być nie pierwsza i nie ostatnia, ale to w sytuacji, w której nikt nie musi czekać, to jest podstawowy warunek" – poinformowała Lubnauer.

Wiceszefowa MEN przekazała też, że w klasach I-III szkół podstawowych nie będzie możliwości tworzenia grup uczniów z różnych klas, jeżeli grupy są większe niż siedmioosobowe. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami możliwe jest tworzenie takich grup.

"Będzie można (to zrobić – PAP) tylko między oddziałami w ramach tego samego rocznika" – zaznaczyła Lubnauer.

Zapytana, kiedy ministra edukacji przedstawi ostateczny kształt rozporządzenia w sprawie religii, poinformowała, że wtedy, kiedy wróci ono z komisji prawniczej.

Obecnie nauka religii w publicznych szkołach organizowana jest w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo, a jeśli chodzi o etykę, tygodniowy wymiar godzin ustala dyrektor szkoły. Lekcje religii i etyki organizowane są na wniosek rodziców. Uczeń może chodzić na religię lub na etykę, na oba te przedmioty lub na żaden. (PAP)