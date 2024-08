Wyprawki szkolne dla dzieci swoich pracowników zapewni 25 proc. firm, a 15 proc. deklaruje, że wręcza zatrudnionym karty przedpłacone na zakupy zw. z edukacją dla ich dzieci - wynika z badania Grupy Progres. Dodano, że co trzeci pracodawca oferuje zapomogi lub pożyczki.

Jak wskazali autorzy badania, po zakończeniu wakacji do szkół wróci ok. 4,9 mln uczniów, a ich rodzice muszą przygotować się na dodatkowe wydatki. Powołano się na badanie SW Research na zlecenie Empiku, gdzie ponad połowa ankietowanych (48 proc.) na jedno dziecko przeznaczy do 500 zł, co trzeci (30 proc.) do 700 zł, a 16 proc. zakłada budżet do 1000 zł.

Poinformowano, że w badaniu Grupy Progres 25 proc. firm zadeklarowało, że zapewni pracownikom wyprawki szkolne dla ich dzieci. Nieco rzadziej (15 proc.) firmy deklarują, że wręczą rodzicom, których zatrudniają, przedpłacone karty na zakupy związane z edukacją ich dzieci. Dodano, też, że co trzecia firma oferuje zapomogę lub pożyczkę na te potrzeby.

Wskazano, że poza pracodawcą źródłem wsparcia może być program "Dobry Start", w ramach którego każde dziecko otrzymuje jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. "W ubiegłym roku w całej Polsce ZUS (dla prawie 4,6 mln dzieci) wypłacił 1 mld 38 mln zł" - zaznaczono.

Autorzy badania powołali się na ubezpieczyciela, który przekazał, że pod koniec lipca br. część rodziców już otrzymała świadczenia (ponad 62 mln zł dla 210 tys. dzieci). Autorzy przypomnieli też, że rodziny o najniższych dochodach mogą ubiegać się o wsparcie z opieki społecznej, lub organizacji pozarządowych (takich jak m.in. PCK, Caritas, Fundacja Niekończone Możliwości i Fundacja Pomocy Dzieciom Pociecha).

Grupa Progres jest agencją HR, działającą na terenie całego kraju. Zajmuje się pracą tymczasową, doradztwem biznesowym i szkoleniami oraz rekrutacją stałą.

W badaniu zrealizowanym między 15 lipca a 15 sierpnia br. udział wzięło 1200 przedstawicieli przedsiębiorstw z kluczowych sektorów polskiej gospodarki reprezentujących duże i średnie firmy. (PAP)

jls/ mmu/