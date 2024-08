Barabara Nowacka spotkała się z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych, by rozmawiać o podwyżkach dla nauczycieli w 2025 roku. Przedstawiciele nauczycieli mówią o małych krokach w kierunku porozumienia.

W 2024 roku nauczyciele, zgodnie z obietnicą rządu, otrzymali 30-procentowe podwyżki. Minimalne wynagrodzenia nauczycieli zakładają, nauczyciel poczatkujący zarabia obecnie 4 908 zł brutto, nauczyciel mianowany 5057 zł brutto, a dyplomowany 5915 zł brutto. Podwyżki wyniosły więc odpowiednio 1218 zł brutto, 1167 zł brutto i 1365 zł brutto. Choć były to jedne z najwyższych podwyżek w historii oświaty, to najnowsze decyzja dotycząca podwyżki płacy minimalnej sprawia, że wynagrodzenia najmłodszych pedagogów znów zbliża się do pensji minimalnej.

Ważne Rada Ministrów podjęła decyzję o podwyższeniu płacy minimalnej w 2025 roku do 4626 zł brutto

Budżetówka może liczyć najprawdopodobniej na podwyżki 4,1 proc., choć nieoficjalne informacje mówią o 7 proc.

ZNP domaga się, by pensje wzrosły w kolejnym roku o 15 proc., a Solidarność chce podwyżek rzędu 20 proc. Docelowo oba największe związki chcą, żeby wynagrodzenia nauczycieli zostały powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

Przedstawiciele KSOiW NSZZ „Solidarność” stwierdzili, że oczekują jasnej deklaracji ze strony ministerstwa, rządu i parlamentu na temat "politycznej woli rozwiązania problemu wynagrodzenia nauczycieli z jakimkolwiek wskaźnikiem w gospodarce".

Chcemy, jako nauczyciele, przestać być w końcu zakładnikami tej czy innej opcji rządzącej. Ponadto oczekujemy konkretnej „mapy drogowej”, harmonogramu prac w tej kwestii. Jeśli takowej woli nie ma, to naszym zdaniem nie ma sensu marnować czasu na dalszą dyskusję. Ministerstwo uchyliło się od odpowiedzi – o takim rozwiązaniu ma zdecydować koalicja rządowa oraz sejm

- czytamy w stanowisku wydanym po spotkaniu w MEN

Barbara Nowacka, szefowa MEN zgłosiła dwie poprawki do projektu budżetu na przyszły rok:

podwyżkę średniego wynagrodzenia nauczycieli o 10 proc.

podniesienie minimalnego dodatku za wychowawstwo do 400 zł (propozycja związków to 500 zł)ZNP i Solidarność domagają się poza wzrostem wynagrodzenia zasadniczego także: uregulowania rozliczania godzin ponadwymiarowych; uregulowania wyjazdów na szkolne wycieczki; wprowadzenia nagrody jubileuszowej nauczycieli za 45 lat pracy; uregulowania w przedszkolach i szkołach problemu przydzielania tzw. doraźnych zastępstw. Te zagadnienia będą omawiane na kolejnym spotkaniu w ministerstwie, które odbędzie się na początku października.