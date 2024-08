Ministra edukacji ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Kandydaci mogą składać oferty do 27 sierpnia 2024 r. - poinformowało we wtorek Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Do konkursu na stanowisko dyrektora CKE może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: ma wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny; ma co najmniej dziesięcioletni staż pracy obejmujący co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub związanym z kierowaniem pracą zespołu; ma doświadczenie związane z organizowaniem egzaminów lub prowadzeniem badań w zakresie egzaminowania; spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Kandydat ma mieć też pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Do konkursu może przystąpić osoba, która nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Ponadto kandydat ma znać regulacje prawne z zakresu oświaty, w szczególności dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego i egzaminów eksternistycznych, a także z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagane jest od kandydata ukończenie formy doskonalenia obejmujące problematykę dokonywania pomiaru dydaktycznego lub udokumentowany udział w programach lub badaniach związanych z pomiarem dydaktycznym, a także znajomość systemów oceniania w krajach Unii Europejskiej.

Oferty wraz z wymaganymi od kandydatów dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 27 sierpnia 2024 r., na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

Szczegółowe informacje na temat konkursu na stanowisko dyrektora CKE są dostępne na stronie internetowej MEN.

W piątek ministra edukacji Barbara Nowacka odwołała ze stanowiska dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej Marcina Smolika, który kierował tą instytucją przez 10 lat. Pełnienie obowiązków dyrektora powierzyła dotychczasowemu wicedyrektorowi CKE Horacemu Dębowskiemu. (PAP)

