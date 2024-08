Ministerstwo Edukacji pracuje nad zmianami w podręcznikach szkolnych. Mają bardziej odzwierciedlać podstawę programową, a także zawierać nowe zasady ortografii ustalone przez Radę Języka Polskiego.

Pierwszą zmianą będzie likwidacja podręczników w formie repetytoriów. Podręczniki, które zostaną dopuszczone do użytku szkolnego mają wspierać uczniów w nabywaniu przez nich wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym. Nie zostaną dopuszczone do użytku opracowania, których celem jest powtarzanie i utrwalanie treści nauczania, z ukierunkowaniem na wykonywanie zadań typu egzaminacyjnego.

Nowe podręczniki będą musiały spełniać wymóg graficznego oznaczenia w podręcznikach treści wykraczających poza zakres ustalony w podstawie programowej. Jak uzasadnia MEN zmiana ma to na celu ułatwienie uczniom korzystania z podręcznika (uczenia się z pomocą podręcznika) przez wskazanie, które treści w podręczniku są ponadprogramowe, tj. wykraczają poza zakres ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danych zajęć na danym etapie edukacyjnym. Wymóg ten dotyczy nowych podręczników. W tych, które zostały już dopuszczone do użytku oznaczenia graficzne nie będą oznaczały konieczności złożenia wniosku o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego.

Wydawcy będą musieli zapewnić uczniom cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika wydanego w postaci papierowej. Podręcznik będzie musiał znaleźć się na nośniku danych lub w Internecie, a minister będzie musiał zostać poinformowany o spełnieniu tego obowiązku.

Obowiązek ten będzie dotyczył wydawców, którzy po dniu wejścia w życie ustawy będą planowali kolejne niezmienione wydanie podręcznika.

"W ten sposób każdy uczeń, niezależnie od daty dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego, będzie miał zapewnioną możliwość korzystania z niego w dwóch wersjach, tj. papierowej i w cyfrowym odzwierciedleniu" - uzasadnia MEN.

Ostatnia zmiana dotyczy nowych zasad ortografii, które opracowała Rada Języka Polskiego. Będą musiały zostać uwzględnione w podręcznikach dopuszczonych do użytku szkolnego do dnia 31 grudnia 2025 r..