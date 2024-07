Posłowie Polski 2050 - Trzeciej Drogi złożyli projekt nowelizacji ustaw dotyczący zapewnienia dzieciom na dietach eliminacyjnych posiłku zgodnego z ich wymaganiami zdrowotnymi. Chodzi o posiłki w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach i w szkole podstawowej.

Chodzi o projekt nowelizacji ustaw: Prawo oświatowe i o opiece nad dziećmi do lat trzech. Pod inicjatywą poselską podpisy złożyło 24 posłów Polski 2050 - Trzeciej Drogi.

Posiłki w żłobkach i przedszkolach

"Dziecko w żłobku, przedszkolu czy szkole musi czuć się komfortowo, a pobyt w tych placówkach ma mu zapewniać bezpieczeństwo zdrowotne, w tym żywieniowe. Jednym z elementów takiego komfortu jest m.in. akceptacja przez grupę społeczną, w której się znajduje. Wszelkie odmienności, w tym spowodowane niemożnością spożycia wspólnie posiłku wraz ze swoją grupą, w której dziecko przebywa, powodują nie tylko dyskomfort psychiczny, ale mogą doprowadzić do wykluczenia z grupy społecznej. To również może być początek braku samoakceptacji u dziecka" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wskazano w nim, że spożywanie przez dziecko chorujące na alergię lub nietolerancję pokarmową posiłków ze składnikami dla niego zabronionymi (z uwagi np. na brak wiedzy personelu przygotowującego posiłki) wiąże się dla niego z dużym ryzykiem wielu problemów zdrowotnych. Dlatego też celem projektu jest wprowadzenie regulacji ujednolicających standardy żywienia takich dzieci w placówkach oświatowych.

Gorące posiłki w szkołach zgodnie z ustawą

Autorzy projektu przypomnieli, że - zgodnie z ustawą Prawo oświatowe - szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole skorzystanie z posiłku, o którym jest dobrowolne i odpłatne.

"Przepis kompletnie pominął dzieci będące na dietach eliminacyjnych z powodów zdrowotnych, w tym dzieci z celiakią, dla których dieta bezglutenowa jest jedyną formą leczenia" - zauważyli. Ich zdaniem proponowany przez nich projekt eliminuje ten błąd.

Zmiany w ustawie dotyczące diet eliminacyjnych

Zgodnie z projektem poselskim przepis ustawy ma brzmieć: "Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia zgodny ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi dziecka powodującymi konieczność wyeliminowania z posiłków niektórych składników lub produktów spożywczych i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole".

Wnioskodawcy proponują także zapis rozszerzający obowiązek uwzględniania przy przygotowywaniu posiłków potrzeb dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi objął również żłobki, kluby dziecięce oraz przedszkola.

Chcą, by minister zdrowia w porozumieniu z ministrem edukacji i ministrem rodziny wydał rozporządzenia, w których określi szczegółowe warunki zapewnienia wyżywienia dzieci na dietach eliminacyjnych w żłobkach, kluba dziecięcych, przedszkolach i szkołach podstawowych. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji chodzi o określenie w rozporządzeniach sposobu, w jaki sposób rodzic (opiekun) będzie przekazywać informacje, że dziecko wymaga diety bez określonych składników lub produktów, wskazanie jakie osoby będą uprawnione do opracowywania jadłospisu dziecka ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi oraz określenie warunków jakie muszą spełniać procedury przygotowywania i wydawania posiłków dla dzieci ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi.

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt przygotowany przez posłów Polski 2050 został złożony w Sejmie pod koniec czerwca. Został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego. Nie nadano mu jeszcze numeru druku. (PAP)

dsr/ agz/