Zakończył się egzamin ósmoklasistów z matematyki – drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej. We wtorek pisali egzamin z języka polskiego, w czwartek czeka ich egzamin z języka obcego

Egzamin z matematyki rozpoczął się w środę o godz. 9.00. Trwał 100 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. z dysleksją, mógł być przedłużony do 150 minut.

W środę popołudniu Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne mają ujawnić na swoich stronach internetowych z matematyki.

Dyrektor CKE Marcin Smolik, zapytany przez PAP po zakończeniu egzaminu o jego przebieg, powiedział, że przebiegł spokojnie.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

