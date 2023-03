Podczas konferencji prasowej w Nałęczowie minister Czarnek został zapytany, czy nie pora, aby wycofał się ze słów o tym, że braki kadrowe w edukacji to mit, skoro jest ok. 4,3 tys. wakatów w polskich szkołach.

Jak wyjaśnił Czarnek, do tej puli 4,3 tys. wakatów wliczani są również inni specjaliści pracujący w szkole, np. logopedzi, psycholodzy, pedagodzy specjalni.

„Nauczycieli, którzy wypełniają siatkę godzin i realizują podstawy programowe brakuje – według informacji kuratoriów oświaty – 2,9 tys., przy czym to nie jest 2,9 tys. pełnych etatów. To jest również 2, 4, 10 godzin – i razem to jest 2,9 tys. wakatów” – poinformował.

Ocenił, że nawet gdyby brakowało 2,9 tys. pełnych etatów, to w stosunku do wszystkich 700 tys. nauczycieli byłoby to 0,4 proc. „To mniej więcej tak, jakby w jednej szkole zatrudniającej 50 nauczycieli brakowało nauczycieli na 4 godziny tygodniowo, czyli 0,2 nauczyciela” – stwierdził minister.

Jego zdaniem braki kadrowe występują rzeczywiście, ale w centrach wielkich miast, „gdzie poziom wynagrodzeń w stosunku do średniej, która jest w Warszawie albo w Krakowie albo w Gdańsku wygląda inaczej niż na przykład tu w Nałęczowie”.

„Po to samorządy mogą dokładać te środki finansowe do wynagrodzeń, żeby ta atrakcyjność zawodu nauczyciela w centrum wielkiego miasta, jak Warszawa, była większa” – argumentował.

Czarnek został zapytany został również o kwestię aborcji w kontekście różnych obecnych propozycji partii opozycyjnych. „Kwestia aborcji jest sprawą, która w Polsce jest uporządkowana na najwyższym możliwym poziomie w skali Europy i świata. Nie widzę potrzeby ani rozmawiania o tym, ani zmiany jakiejkolwiek regulacji w tym zakresie” – odparł szef MEiN. (PAP)