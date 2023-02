Prezes ZNP na konferencji prasowej podkreślił, że proponowana przez MEiN skala wzrostu wynagrodzeń nauczycieli jest niewystarczająca.

Reklama

"Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz pracownicy szkół wyższych skupieni w Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego domagają się 20-procentowego wzrostu wynagrodzeń od 1 lipca. To jest wzrost, który pozwoli lukę inflacyjną przynajmniej złagodzić, zasypać" – poinformował Broniarz.

Jak dodał, proponowany przez związek wzrost wynagrodzeń dotyczyłby także pracowników szkół wyższych. "Mamy gotowy projekt dotyczący praktycznej realizacji tego pomysłu" – przekazał.

Reklama

Wiceszef ZNP Krzysztof Baszczyński poinformował, że projekt zostanie złożony w Sejmie 9 marca.

"Przypomnę, że to w czasie prac nad budżetem Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłosił poprawkę dotycząca zwiększenia tzw. kwoty bazowej. Ta poprawka niestety została odrzucona przez większość sejmową. W związku z tym 1 lutego w czasie rozmów uzgodnieniowych zaproponowaliśmy wzrost minimalnego wynagrodzenia o co najmniej 15 proc. Niestety to nie spotkało się z zainteresowaniem resortu edukacji. Stąd składamy projekt nowelizacji Karty nauczyciela, konkretnie art. 30. Proponujemy zwiększenie wskaźników, które kształtują wynagrodzenie nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych o 20 proc." – wyjaśnił Baszczyński.

Reklama

"Chcemy ten projekt przekazać posłom, ufając, że kluby parlamentarne przyjmą tę propozycję" – dodał.

W ubiegłym tygodniu w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie dotyczące wynagrodzeń nauczycieli. Wynika z niego, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym, zależnie od stopnia awansu zawodowego, wzrasta od 1 stycznia br. o od 266 zł brutto do 326 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia od 1 stycznia br. wynosi 3690 zł brutto (wzrost o 266 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 3890 zł brutto (wzrost o 293 zł brutto), a nauczyciela dyplomowanego – 4550 zł (wzrost o 326 zł brutto).

Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę wśród nauczycieli – to ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą 1 stycznia 2023 r.

Ponieważ nauczyciele otrzymują wynagrodzenie na początku miesiąca, to wraz z wypłatą marcową, która powinna uwzględnić podwyżkę, otrzymają też wyrównanie za styczeń i luty.(PAP)

Autorki: Karolina Kropiwiec, Iwona Żurek

kkr/ iżu/ joz/