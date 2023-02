Na sposób postępowania dyrektora wskazuje art. 73 ust. 7 Karty nauczyciela (dalej: KN). Zgodnie z tym przepisem w przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje go z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel jest obowiązany do powrotu do pracy. W powyższej sprawie dyrektor powinien ustalić, czy pracownik faktycznie wykonuje działalność zarobkową i osiąga dochody. Wskazać należy, że art. 73 ust. 7 KN zawiera dwie normy prawne, które wykluczają możliwość łączenia korzystania przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia z zatrudnieniem w ramach innego stosunku pracy lub innej działalności zarobkowej, otóż: