Oczywiście, że tak. Obawy związane z wojną w Ukrainie towarzyszą nam od dnia jej wybuchu. Docierają do nas informacje, że kolejne miejscowości są przez armię ukraińską odbijane, ale nikt nie wie, co się wydarzy dalej. Obawiamy się też nadchodzącej zimy, która możne wywołać kolejną falę uchodźców. U naszych sąsiadów atakowane są bowiem cele cywilne i cała infrastruktura. Może to się przełożyć na funkcjonowanie również naszego miasta.