Już od 1 stycznia 2023 r. uczelnia będzie mogła podwyższyć próg dochodu uprawniający do stypendium socjalnego z 1051,7 zł do 1294,4 zł. Tak wynika z uchwalonej przez Sejm ustawy z 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Czy szkoły wyższe będą teraz masowo zmieniać regulaminy świadczeń dla studentów i ponownie rozpatrywać wnioski stypendialne? Czy poczekają do 1 października 2023 r.?