Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Reklama

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, nowelizacja rozporządzenia to konsekwencja nowelizacji ustawy Karta nauczyciela, dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli. Zgodnie z nowelizacją od 1 września zmniejszona została liczba stopni awansu, dzięki likwidacji stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. W ich miejsce wprowadzono stopień nauczyciela początkującego. W nowelizacji ustawy zastąpiono też ocenę dorobku zawodowego za okres stażu oceną pracy.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia zapisano, że stanowisko dyrektora szkoły polskiej, wicedyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym RP będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a nie – jak dotychczas – nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany.

Reklama

W projekcie określono też, że stanowisko dyrektora, wicedyrektora i stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, przed przystąpieniem do konkursu na to stanowisko.

Takie same wymagania dotyczące oceny pracy będą stawiane jeśli chodzi o stanowisko dyrektora i wicedyrektora publicznej szkoły oraz zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym RP.

W projekcie nowelizacji określono również wymagania, jakie musi spełnić kandydat na wicedyrektora szkoły polskiej. W myśl treści projektu wymagania stawiane przed wicedyrektorem szkoły polskiej będą tożsame z wymaganiami niezbędnymi do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły polskiej. Ta zmiana związana jest z wprowadzeniem możliwości utworzenia stanowiska wicedyrektora w szkołach polskich, w których zorganizowano co najmniej jeden oddział dziecięcy dla dzieci od 3 do 6 lat.

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)