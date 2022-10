Oznacza to, że wynagrodzenie minimalne profesora wyniesie 7210 zł i będzie mniej więcej dwukrotnością płacy minimalnej (która osiągnie 3,6 tys. zł brutto od 1 lipca 2023 r.). Nie tego jednak oczekiwali związkowcy. Domagają się powrotu do zasady, że minimalne wynagrodzenie profesora jest trzykrotnością płacy minimalnej. Chcą, aby wzrosło do 10,8 tys. zł. Na to jednak resort nauki nie może się zgodzić, bo od tej stawki zależą nie tylko pensje pracowników w publicznych szkołach wyższych, lecz także inne płace. Zgodnie z przepisami miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dla nauczyciela akademickiego nie może być niższe niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia profesora, z tym że dla profesora uczelni wynosi nie mniej niż 83 proc., a dla adiunkta – nie mniej niż 73 proc. – Na podstawie minimalnego wynagrodzenia profesora wyliczane są też np. płace członków rad uczelni, recenzentów w postępowaniach w spawie nadania stopni i tytułów naukowych, jak również stypendia doktoranckie – wyjaśniał Wojciech Murdzek, wiceminister edukacji i nauki w trakcie posiedzenia komisji.