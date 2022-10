- Obecnie jest to ogromny problem. Wpływa do nas coraz więcej skarg w sprawie wprowadzania przez uczelnie klauzul inflacyjnych. Proponują studentom zarówno aneksowanie zawartych wcześniej umów , jak i wprowadzają takie klauzule do nowych, podpisywanych z osobami rozpoczynającymi studia. W mojej ocenie to niezgodne z prawem - uważa Mateusz Kuliński, rzecznik praw studenta Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (RPS). Twierdzi, że czesne nie może ulegać wahaniom z uwagi np. na czynniki gospodarcze.