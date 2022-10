Program Inwestycje w Oświacie – co to jest

Program Inwestycje w Oświacie był skierowany do szkół niesamorządowych, które nie mogły zostać objęte finansowaniem w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Placówki mogą w ten sposób pozyskać pieniądze na remonty i rozwój infrastruktury edukacyjnej. O wsparcie w formie dotacji celowej miały ubiegać się podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, a środki z programu maja pomóc w dostosowaniu infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu kształcenia.

Najwięksi beneficjenci

Placówek, które nie mają związków z religią katolicką jest na liście 20. Jedna, której nie wliczyliśmy do tej puli nie posiada strony internetowej, nie ma w internecie jej statutu ani żadnych dokumentów, natomiast adres pod którym funkcjonuje to adres parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Domachowie.

Z kolei jeden z podmiotów niekatolickich to deweloper, który pozyskał 130 000 złotych na sfinansowanie wyposażenia przedszkola. Firma w swoim portfolio chwali się remontem kamienicy we Wrocławiu, budową przedszkola w Nowym Sączu i budową osiedla domów jednorodzinnych pod Nowym Sączem. Firma ta, poza dwiema siedzibami w Polsce, ma ją również na Cyprze.

W sumie placówki niekatolickie pozyskały na sfinansowanie swoich przedsięwzięć 4 214 600 zł, co stanowi 14 proc. całkowitej kwoty jaką MEiN przeznaczył na pierwszy etap Programu Inwestycje w Oświacie (do rozdysponowania zostało jeszcze nieco ponad 40 mln zł w drugim naborze). Jednocześnie ośrodki niekatolickie stanowią 30 proc. dotowanych podmiotów.

Największym beneficjentem programu jest Diecezja Siedlecka, która pozyskała 7 mln złotych na budowę sali gimnastycznej przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i 5 mln złotych na dokończenie rozbudowy budynku Katolickiej Szkoły Podstawowa im. Bł. ks Jerzego Popiełuszki w Siedlcach. Druga w kolejności jest Diecezja Gliwicka, która otrzymała od MEiN 5 mln złotych na „wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie byłej szkoły specjalnej w Gliwicach na potrzeby działalności edukacji artystycznej Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia”. 4,5 miliona złotych otrzymało Stowarzyszenie Świętej Rodziny na budowę i wyposażenie sali sportowej, a 4,4 mln złotych Zgromadzenie Sług Jezusa na kolejny etap budowy przedszkola.

Kryteria programu

Kryteria przyznawania dotacji zostały zapisane w rozporządzeniu. Nie zawiera ono ścisłych przesłanek merytorycznych – inwestycje miałby być badane pod kątem założenia i celu, jakiemu ma służyć z uwzględnieniem realizowanych zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania. Pozostałe przesłanki dotyczą kwestii technicznych: zasadności planowanego zakresu rzeczowego inwestycji i terminu jej realizacji, adekwatności środków finansowych do zakresu zaplanowanych prac, prawidłowości wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji i przygotowania wnioskodawcy do realizacji inwestycji.

Aby móc stanąć do konkursu, placówki musiały wypełnić wnioski zgodnie z zasadami opisanymi w rozporządzeniu.

Jak poinformowało nas biuro prasowe MEiN, do ministerstwa wpłynęło dotychczas 350 wniosków, które są na bieżąco poddawane ocenie formalnej i merytorycznej. Pierwsze opublikowane rozstrzygnięcie dotyczyło 113 wniosków, w tym 58, które otrzymały dofinansowanie. - Nie prowadzimy statystyki profilu wyznaniowego szkół. Wnioski mogą składać wszystkie organy prowadzące niezaliczane do sektora finansów publicznych - napisała rzeczniczka prasowa Adrianna Całus-Polak.

Wątpliwości

Eksperci mają sporo wątpliwości dotyczących organizacji tego konkursu. Pierwsza z nich dotyczy niejasności dotyczących zasad przyznawania dotacji. Zostało one ogólnikowo zapisane w rozporządzeniu i nie został do niego dołączony żaden regulamin. - Moją pierwszą wątpliwością co do organizacji tego konkursu jest to, że nie został opublikowany żaden regulamin dotyczący jego przeprowadzenia. Nie wiemy jak została wyłoniona komisja konkursowa, kto w niej zasiadał, jaki był tryb powoływania ekspertów, jak było przeprowadzone głosowanie i w końcu – na podstawie jakich elementów wnioski były oceniane. To, co znajduje się w rozporządzeniu jest zapisem wyłącznie tego, co musi znaleźć się we wniosku, a nie mówi nam nic o procesie przyznawania dotacji po stronie ministerstwa - mówi Róża Rzeplińska, MamPrawoWiedziec.pl.

Kolejna rzecz to terminy. Na dostarczenie wymaganej rozporządzeniem dokumentacji, zainteresowane podmioty miały dwa i pół miesiąca, a jednym z wymogów było dostarczenie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. - Uzyskanie pozwolenia na budowę trwa 65 dni, przy czym, konserwator zabytków ma na wydanie pozwolenia miesiąc, ale, nie robi tergo w terminie (nie grozi mu za to sankcja). Realnie – zebranie dokumentów wymaganych w konkursie to pół roku. Do konkursu mogły więc stanąć tylko te podmioty, które albo wiedziały o nim wcześniej i zdążyły się przygotować, albo – już wcześniej miały w planach takie inwestycje - mówi Róża Rzeplińska.

Dodatkowo, w trakcie trwania konkursu rozporządzenie zostało zmienione. MEiN dodało w nim zapis, że jeśli organizacja nie jest właścicielem budynku, to musi dostarczyć pozwolenie właściciela na użytkowanie go przez kolejne pięć lat. - Teoretycznie może się więc zdarzyć tak, że dotacja zostanie przyznana, zostanie wyremontowany np. dach budynku, a po pięciu latach przestanie tam być prowadzona działalność oświatowa. Za publiczne pieniądze zostanie więc przeprowadzony remont budynku prywatnego właściciela. - uważa Rzeplińska.

- Ostatnią moją wątpliwością jest to, czy naprawdę powinniśmy finansować z publicznych pieniędzy działalność szkół prywatnych. Państwo powinno zapewniać równy dostęp do edukacji i dzieje się to za pośrednictwem szkół publicznych. Wysłanie dziecka do szkoły niepublicznej jest decyzją rodzica, który ma taką wolę, ale nie ma nic wspólnego z równym dostępem do edukacji. No i w końcu – dlaczego beneficjentami są diecezje, które nie płacą podatków, a jeszcze są dodatkowo dotowane z budżetu państwa? - podsumowuje Róża Rzeplińska.