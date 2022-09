Szef resortu przypomniał, że w Kaliszu jest filia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, która – jak zapewnił - pozostanie. Jednak zdaniem ministra Czarnka należy wziąć pod uwagę dynamiczny rozwój Akademii Kaliskiej. "Ta uczelnia na przestrzeni ostatnich kilku lat zrobiła ogromny postęp, o czym świadczą wyniki tegorocznych ewaluacji. W dwóch dyscyplinach utrzymuje swoje uprawnienia na poziomie B+ i A, a w jednej dyscyplinie awansuje z poziomu B na B+" – wskazał.

Ustawa o powołaniu Uniwersytetu Kaliskiego na bazie Akademii Kaliskiej jest poselskim projektem "skonsultowanym w Ministerstwie Edukacji i Nauki, które przychyla się do tego pomysłu i będzie wspierać prace parlamentarzystów po to, żeby 1 października 2023 r. swoją działalność zainaugurował Uniwersytet Kaliski" – ogłosił minister Czarnek.

Inicjatorami ustawy poselskiej są minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, parlamentarzyści Jan Dziedziczak i Jan Mosiński oraz rektor Akademii Kaliskiej Andrzej Wojtyła. "Zmieniamy miasto Kalisz, chcemy, żeby jeszcze dynamiczniej się rozwijało, aby wpisywało się przede wszystkim w klimat zrównoważonego, dynamicznego rozwoju. Akademia Kaliska, która ma już swoją historię, określone wyniki i badania w przestrzeni krajowej i międzynarodowej, chce się dalej rozwijać. Dlatego chcemy pomóc zrealizować te śmiałe marzenia, aby Akademia Kaliska mogła stać się Uniwersytetem Kaliskim" – powiedziała minister Marlena Maląg.

Dodała że "minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek jest dobrym duchem tego przedsięwzięcia, więc jest szansa na to, że to marzenie – kiedyś niewyobrażalne – przekształci się w rzeczywistość" - powiedziała.

Sekretarz stanu w kancelarii premiera, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak powiedział, że w Kaliszu i regionie "potrzebne jest narzędzie do podwyższania jakości życia". Zauważył, że powołanie Uniwersytetu Kaliskiego jest inwestycją nie tylko w Kalisz, ale także w cały region. "To sprawia, że budujemy miejsce kreowania lokalnej inteligencji i elit, które będą przyszłymi liderami regionu" – dodał.

Zdaniem Dzidziczaka migracja młodzieży do większych ośrodków miejskich jest dzisiaj częstym zjawiskiem, co powoduje, że młodzi ludzie wyjeżdżają na studia i zazwyczaj nie wracają do swoich miejscowości. "To sprawia, że w mniejszych miejscowościach społeczeństwa się starzeją. Sprawimy, że młodzi ludzie w Kaliszu zostaną, tu będą zakładać rodziny i znajdować pracę. Nie będziemy starym wyludnionym miastem, tylko młodym i dynamicznym" - podkreślił.

Poseł Jan Mosiński poinformował, że projekt poselski jest gotowy i "przed nami rozpoczęcie procesu legislacyjnego, aby Kalisz posiadał swój uniwersytet". Zdaniem parlamentarzysty PiS, "biorąc pod uwagę położenie miasta zasadnym jest, aby w Kaliszu uniwersytet mógł funkcjonować; to jest płaszczyzna do rozwoju młodego pokolenia kaliszan, mieszkańców aglomeracji kalisko-ostrowskiej, która liczy 400 tys. mieszkańców. A że młode pokolenie jest zdolne, ambitne i kreatywne, myślę, że będzie mogło zacząć kształcić swoje kwalifikacje w murach Uniwersytetu Kaliskiego" – oświadczył.

Rektor Akademii Kaliskiej prof. Andrzej Wojtyła podkreślił, że zadania można było podjąć się dzięki pracownikom Akademii Kaliskiej. "Nie sądziłem, że osiągniemy to tak szybko. Potencjał naukowy naszej kadry przerósł moje oczekiwania, Kalisz zasługuje na uniwersytet" - powiedział.

Obecny na konferencji prezydent Kalisza dodał, że akademicki Kalisz to ogromne wyzwanie dla całego miasta. "Wszyscy wiemy, że uniwersytet w Kaliszu nie powstanie od dotknięcia magiczną różdżką, nawet jeżeli jest to różdżka poselska czy ministerialna. Trzeba spełnić określone kryteria" – powiedział Krystian Kinastowski, zapewniając, że kaliski samorząd zawsze będzie wspierał rozwój uczelni.

Obecnie Akademia Kaliska - jak poinformował PAP rzecznik prasowy uczelni Jakub Banasiak - ma 4 wydziały, 27 kierunków studiów, 30 specjalności. Zatrudnia 285 pracowników naukowo-dydaktycznych. "Uczelnię ukończyło ponad 19 tys. absolwentów" - powiedział.