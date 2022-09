Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową – na Boże Narodzenie – od 23 grudnia do 31 grudnia oraz wiosenną – na Wielkanoc – od 6 do 11 kwietnia.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach: od 14 do 29 stycznia odpoczywać będą uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego; od 21 stycznia do 5 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego; od 28 stycznia do 12 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego; od 11 do 26 lutego odpoczywać będą uczniowie w z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 23-25 maja: 23 maja przeprowadzony zostanie egzamin z języka polskiego, 24 maja - z matematyki, 25 maja - z języka obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 12-14 czerwca.

Maturzyści rok szkolny zakończą 28 kwietnia.

Egzaminy maturalne w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 4-23 maja.

Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

4 maja rano będzie egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. 5 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, z języka hiszpańskiego, z języka niemieckiego, z języka rosyjskiego i z języka włoskiego.

8 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 9 maja rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z filozofii. 10 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 11 maja rano będzie egzamin z biologii, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 12 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

15 maja rano będzie egzamin z chemii, po południu będzie egzamin z historii muzyki. 16 maja rano będzie egzamin z geografii, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych (języka białoruskiego, języka litewskiego i języka ukraińskiego) na poziomie podstawowym. 17 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. 18 maja rano będzie egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 19 maja rano będzie egzamin z fizyki, po południu z historii sztuki.

22 maja rano będzie egzamin z informatyki, po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. 23 maja przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Sesja egzaminów maturalnych ustnych rozpocznie się 10 maja, potrwa do 23 maja. Egzaminy przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym zaplanowana została od 1 do 19 czerwca: sesja egzaminów pisemnych - 1-19 czerwca, sesja egzaminów ustnych - 5-7 czerwca.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia: 21 sierpnia będą poprawkowe egzaminy ustne, 22 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne.

Do 30 września dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi: do 8 dni w szkole podstawowej, do 10 dni w liceum ogólnokształcącym i technikum, branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych i centrach kształcenia zawodowego.

Najczęściej szkoły decydują, aby wolne były dni egzaminów wewnętrznych i rekolekcji.

Dniami ustawowo wolnym są: 1 listopada - Wszystkich Świętych (w 2022 r. wypada we wtorek), 11 listopada - Dzień Niepodległości (piątek), 6 stycznia - Święto Trzech Króli (w 2023 r. wypada w piątek), 1 i 3 maja - Święto Pracy i Święto Konstytucji Trzeciego Maja (poniedziałek i środa), 8 czerwca - Boże Ciało (czwartek). (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka