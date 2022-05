Choć niemal gotowy projekt nowelizacji Karty nauczyciela, który podwyższał tygodniowy wymiar godzin z 18 do 22, trafił do kosza, minister Przemysław Czarnek nie zarzuca całkiem swoich planów. Tym razem wraca do propozycji, by nauczyciele byli w szkołach do dyspozycji uczniów i rodziców, jednak tylko przez godzinę tygodniowo, a nie osiem, jak we wcześniejszym projekcie. Uproszczony ma być też system awansów, dzięki czemu wchodzący do zawodu zarobią więcej.

