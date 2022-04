Reklama

24 lutego rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Od tego dnia do Polski wjechało z Ukrainy ponad 2,573 mln osób - wynika z piątkowych danych polskiej Straży Granicznej. W czwartek wiceszef MSWiA i pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker przekazał, że z szacunków wynika, iż w Polsce przebywa ok. 1,5 mln uchodźców z Ukrainy. 96 proc. z nich to kobiety z dziećmi.

Wśród uchodźców są też studenci, którzy chcą studiować w Polsce lub kontynuować swoje studia. Z danych przekazanych PAP w piątek przez rzecznika resortu edukacji i nauki Adriannę Całus wynika, że polskie uczelnie przyjęły na studia lub na kontynuację studiów 123 ukraińskich uchodźców. Z kolei studentów uchodźców, którzy są obecnie w trakcie rekrutacji na studia lub na kontynuowanie studiów w uczelni, jest 489. Natomiast blisko 2 800 osób z Ukrainy, będących na terytorium Polski, zgłosiło się do uczelni, wyrażając zainteresowanie przyjęciem w poczet studentów.

Całus przypomniała, że minister edukacji i nauki zlecił Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizację programu Solidarni z Ukrainą. W jego ramach wybrane uczelnie lub instytuty PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz i instytuty badawcze zapewnią ukraińskim uchodźcom – studentom i doktorantom, którzy przybyli do Polski nie wcześniej, niż 24 lutego br., możliwość nieodpłatnego kontynuowania studiów. Zapewniona ma być też możliwość prowadzenia prac nad rozprawą doktorską lub odbycia innych, dowolnych form kształcenia, w tym również kursów języka polskiego - od marca do września 2022 roku.

Program ten jest wspólną inicjatywą szefa MEiN oraz ministra zdrowia. Jego łączny budżet wynosi 25,7 mln zł i pozwoli na sfinansowanie około 1 320 uczestników. Środki te będą przeznaczone na pokrycie kosztów kształcenia oraz wypłaty stypendiów w wysokości 1 500 zł miesięcznie. Z danych przekazanych przez rzecznik MEiN wynika, że nabór wniosków w programie trwał do 4 kwietnia br. Wnioski o finansowanie projektów złożyło łącznie 98 instytucji - uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych (w tym 6 uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia).(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ mir/