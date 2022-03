Reklama

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw wpłynął we wtorek do Sejmu.

Zgodnie z projektem, egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, stanowiących zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ogłoszone zostaną w formie rozporządzenia ministra edukacji i nauki.

W projekcie zapisano też, że od roku szkolnego 2022/2023 termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zostanie na stałe przesunięty z kwietnia na maj. W efekcie tego wyniki egzaminu będą znane uczniom już po zakończeniu roku szkolnego, co ogranicza czas na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych. Dlatego w projekcie zaproponowano także wprowadzenie zmian w zakresie terminów dokonywania poszczególnych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, tak by było ono krótsze, a także rozszerzono katalog czynności, które w tym postępowaniu nie wymagają osobistego udziału rodziców kandydatów na rzecz przeprowadzanych za pomocą komunikacji elektronicznej.

Również egzamin maturalny w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostaną określone w rozporządzeniu.

W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym nie będą ustalane w tych latach progi punktowe stanowiące o zdaniu egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego.

W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 egzamin maturalny będzie przeprowadzany zarówno dla absolwentów nowego, jak i starego ustroju szkolnego (w starym są 3-letnice licea i 4-letnie technika, a w nowym 4-letnie licea i 5-letnie technika), przy czym - począwszy od roku szkolnego 2022/2023 - absolwenci nowego ustroju szkolnego, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, aby zdać egzamin maturalny powinni uzyskać 30 proc. punktów możliwych do uzyskania zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i jednego przedmiotu dodatkowego. Wymóg ten ma być zniesiony po to, by zachować równość szans absolwentów starych i nowych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnie.

W projekcie znalazły się także przepisy dotyczące zatrudnienia w szkołach i przedszkolach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

Zgodnie z nimi, w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 liczba etatów specjalistów nie może być niższa niż: 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100; 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100; 0,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50; 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30. Na ten cel w roku 2022 subwencja oświatowa ma być zwiększona o 514,5 mln zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Rok szkolny 2022/2023 i 2023/2024 traktowane są w projekcie jako czas przejściowy. Docelowo od roku szkolnego 2024/2025 normy mają być inne. Łączna liczba specjalistów w danej placówce nie będzie mogła by niższa niż: 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100; 1,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100; 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 40 i nie przekracza 50; 0,8 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 40; 0,6 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 20 i nie przekracza 30; 0,4 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 10 i nie przekracza 20; 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 10.

W projekcie zaproponowano też wprowadzenie obowiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty jako warunku wpisania niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego lub niepublicznego centrum kształcenia zawodowego do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także poszerzenie katalogu informacji i danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji. Przewidziano także poszerzenie katalogu informacji, jakie powinien określać odpowiednio statut niepublicznej szkoły lub placówki, które są istotne z punktu widzenia organizacji pracy. Wprowadza się obowiązek posiadania akredytacji dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez podmioty poza systemu oświaty, czyli instytucje rynku pracy.

Nowelizacja umożliwi uczestniczenie w programach rządowych (m.in. korzystanie ze wsparcia finansowego) przez inne formy wychowania przedszkolnego. Obecnie spośród dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, jedynie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej mogą uczestniczyć w takich programach.

Umożliwi także samorządom wskazanie szkoły lub placówki niebędącej jednostką prowadzoną przez samorząd zadań związanych z pełnieniem funkcji wiodącego ośrodka rehabilitacyjno-koordynacyjno-opiekuńczego w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem". Powierzenie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

"Projektowana zmiana będzie miała pozytywny wpływ na zabezpieczenie potrzeb dziecka z niepełnosprawnością lub zagrożonego niepełnosprawnością od momentu urodzenia, do czasu podjęcia nauki w szkole i jego rodziny, zwiększając dostęp do specjalistycznych usług w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz do usług doradczych i wspierających skierowanych do rodziców" - podano w uzasadnieniu projektu. Podano, że w latach 2017-2021 około 75 samorządów nie przystąpiło do realizacji tego programu.

W projekcie zaproponowano także przepis przejściowy dotyczący zachowania w mocy przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty dokonanego na mocy rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Projektowana nowelizacja przewiduje też możliwość powoływania przez ministra edukacji i nauki zespołów doradczych lub ekspertów w celu przygotowania opinii i ekspertyz na potrzeby ministra.

Pierwsze czytanie projektu w Sejmie ma być przeprowadzone w czwartek na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka