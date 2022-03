W rozmowie z Onet.pl minister edukacji Przemysław Czarnek zapewnił, że Polska jest gotowa, by zapewnić dalszą edukację małym uchodźcom. Przekonywał, żeby dać sobie czas i pozwolić najpierw osiąść w nowych mieszkaniach i przepracować traumę, a potem umieszczać ich w szkolnych ławkach. Zdaniem szefa MEiN, jeśli wojna skończy się szybko, większość dzieci wróci do domów . Do tego czasu mogą uczestniczyć w zdalnych lekcjach prowadzonych przez swoje dotychczasowe placówki. Jeśli jednak pozostaną w Polsce, najpierw powinny trafić do oddziałów przygotowawczych, w których będą uczyć się polskiego, a dopiero później do regularnych polskich klas.