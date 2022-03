Reklama

Prezydent Andrzej Duda podczas środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego poinformował o zawetowaniu nowelizacji Prawa oświatowego. Jak wskazywał, ustawa wzbudzała duże kontrowersje, a w obecnej sytuacji na scenie politycznej potrzebna jest jedność, zgoda i skupienie się na sprawach bezpieczeństwa Polski.

Reklama

Decyzję prezydenta skomentował w Programie Trzecim Polskiego Radia minister edukacji. "Uzasadniając to weto pan prezydent powiedział opozycji: prosiliście mnie o to, więc macie, ale liczę na jedność wokół ustawy o obronie ojczyzny. Jeśli tak będzie, to bardzo dobrze" - powiedział szef MEiN.

Dodał, że ustawa zmieniająca Prawo oświatowe w kierunku "zagwarantowania rodzicom prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnym sumieniem" będzie podpisana po ponownym jej uchwaleniu "w innej perspektywie czasowej".

Jak poinformował, "niedługo będzie +lex Czarnek 2.0+". "Przystępujemy do pisania od początku tej ustawy, im szybciej tym lepiej" - powiedział minister.

Zaznaczył przy tym, że nie widzi żadnych przepisów, które w tej ustawie należałoby zmieniać, ale "będziemy pytać pana prezydenta, co ewentualnie w niej zmienić". "Przy czym pan prezydent powiedział mi dzisiaj, że nie ma żadnych zastrzeżeń do tej ustawy merytorycznie, tylko czas jest nieodpowiedni. Przyjmuje to do wiadomości i pracujemy nad ustawą" - podkreślił szef resortu edukacji.

"Tu mi najbardziej szkoda, bo ustawa została dopracowana przez koleżanki i kolegów z komisji edukacji, nauki i młodzieży. To oni zaproponowali szereg przepisów pracując nad tą ustawą w Sejmie(....) Dlatego ta ich praca dotychczasowa została na ten moment zatrzymana, czy zniweczona. Będziemy pracować nad tą ustawą raz jeszcze" - dodał minister.

Projekt nowelizacji przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Według noweli dyrektor szkoły lub placówki miał mieć obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator miał mieć 30 dni na wydanie opinii. Nowelizacja wzmacniała także pozycję kuratora oświaty, jeśli chodzi o wspólne kompetencje organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego; zawarto w niej także przewidzianą procedurą odwołania dyrektora szkoły przez kuratora oświaty, gdyby nie realizował zaleceń kuratorium w kierowaniu szkołą.

Nowelizację Prawa oświatowego krytykowała m.in. opozycja, samorządowcy oraz organizacje społeczne. Zwracano uwagę m.in. na to, że nowe przepisy mogą zdecydowanie utrudnić działanie organizacji pozarządowych w szkołach.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mir/