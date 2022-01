Nauczyciele i służby mundurowe są pierwszymi ofiarami zawirowania związanego z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Choć ich pensje miały wzrosnąć z początkiem roku kalendarzowego, to w wielu przypadkach zostały obniżone nawet o kilkaset złotych. Wynika to stąd, że otrzymują oni płace za pracę, którą dopiero będą wykonywać. A wieloskładnikowość wynagrodzenia pracowników budżetówki prowadzi do tego, że sami zainteresowani nie są pewni, czy korzystać z nowych ulg, czy też płacić od początku wyższe podatki . Na ich pytania nie chcą też odpowiadać pracodawcy, bo sami nie są pewni efektów nowych rozwiązań. Zdaniem ekspertów zmiany zaproponowane w rozporządzeniu ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. (Dz.U. poz. 28) tylko połowicznie naprawiają błędy wprowadzanych w pośpiechu przepisów podatkowych.