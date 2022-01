Z pewnością nie dojdzie jednak do ustępstw w sprawie pomysłu, by to kurator (a nie jak obecnie dyrektor szkoły) decydował, jaką organizację lub stowarzyszenie zaprosić do szkoły. – Jeśli te zmiany wejdą w życie, nawet harcerze będą musieć czekać na zgodę, aby działać na terenie szkoły – zauważa Krystyna Szumilas.