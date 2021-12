Rzecznik rządu na konferencji prasowej pytany był, czy 10 stycznia dzieci wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach.

Czy dzieci wrócą do nauki stacjonarnej po 10 stycznia

"Te informacje pewnie na początku stycznia będą już jasne. W tej chwili mamy określony termin, do którego są ograniczenia w edukacji. Liczę na to, i mam taką ogromną nadzieję, że nie będzie potrzeby przedłużać tego czasu" - powiedział Müller.

Z drugiej strony - jak zastrzegł - podejmowanie takich decyzji nie jest łatwe. "Myślę, że na początku przyszłego tygodnia wszystko będzie jasne, bo wtedy też poznamy najnowsze dane epidemiczne i taką decyzje w sposób odpowiedzialny będzie można podjąć" - podkreślił.

Od 20 grudnia do 9 stycznia zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wprowadzona została nauka zdalna. Ograniczenie pracy stacjonarnej nie obejmuje przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Szczepienia dla nauczycieli i medyków

Rzecznik rządu Piotr Müller był też pytany na piątkowej konferencji prasowej o ewentualne plany wobec obowiązkowych szczepień dla nauczycieli i służb mundurowych.

Jak powiedział, temat ten był omawiany w trakcie piątkowej Rady Medycznej. "To był jeden z omawianych tematów, w styczniu ma zostać podjęta decyzja w tym zakresie. Takie jest ustalenie, że będą trwały konsultacje" - powiedział.

"Pamiętajmy o tym, (...) że dziś każdy, z dnia na dzień, może się zaszczepić. System funkcjonuje tak, że każda chętna osoba ma dostęp do bezpłatnego, szybkiego szczepienia. To już nie jest żadną barierą" - podkreślił rzecznik rządu. Jak ocenił, szczepienie to najlepsza ochrona przed koronawirusem. "Do tego będziemy zachęcać" - dodał.

Obecnie obowiązkowe szczepienia dotyczą medyków. 23 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano bowiem rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca muszą zaszczepić się w pełni przeciw COVID-19