Szef MEiN pytany był w piątek w TVP Info o zapowiedziany przez niego dodatkowy miliard złotych dla uczelni, m.in. o to, w jak sposób będą wybierane uczelnie, do których trafią środki z tej dodatkowej puli.

"Wszystkie dostana te środki. Mamy przygotowany algorytm podziału tych środków, tak by mniej więcej to odpowiadało wielkości uczelni, ale też dodawało troszeczkę tym, które są mniejsze, potrzebują proporcjonalnie więcej środków. (...) jak tylko pan prezydent podpisze ustawę, która wróci później z Senatu, a jestem przekonany, że pan prezydent tak zrobi, bo przecież rozmawiałem z panem prezydentem, to jeszcze w listopadzie te środki trafią - miliard złotych - na polską naukę i szkolnictwo wyższe. Miliard złotych z tegorocznego budżetu w nowelizacji w zasadzie pod koniec roku budżetowego, to się nigdy nie zdarzało" - powiedział. "Gigantyczne środki na polską naukę i szkolnictwo wyższe" - powtórzył.

W piątek, z okazji inauguracji roku akademickiego 2021/2022, minister Czarnek skierował list do całej wspólnoty akademickiej. Wyraził w nim nadzieję, że mimo trwającej epidemii i związanych z nią trudności, najbliższy okres zaowocuje wieloma sukcesami naukowymi, rozwojem polskich uczelni oraz wzmocnieniem ich pozycji na arenie międzynarodowej. Szef MEiN poinformował również, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przekaże uczelniom dodatkowe środki na inwestycje w infrastrukturę badawczą i dydaktyczną. Będzie to kwota 1 mld zł.

W uchwalonej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. zapisano zwiększenie wydatków w części budżetu "szkolnictwo wyższe i nauka" o kwotę 1 mld 002 mln 767 tys. zł, z tego dotacje i subwencje o 1 mld zł, a "wydatki bieżące jednostek budżetowych" o 2 mln 767 tys. zł.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu noweli budżetu, zmiana poziomu wydatków wystąpiła w zakresie zwiększenia subwencji dla uczelni publicznych, uczelni uprawnionych do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznych oraz instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz – o 1 mld tys. zł.