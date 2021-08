Zachętą do takich wyjazdów może być to, że szkoła może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki. W zależności od czasu trwania wyjazdu można liczyć na dotacje sięgającą do 15 tys. zł. Pozostałe 20 proc. ma pokryć organ prowadzący (np. samorząd albo stowarzyszenie) z własnych środków (a nie np. rodzice). Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie wycieczek będzie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MEiN. Następnym krokiem będzie podpisanie umowy z ministerstwem. Resort zapewnia, że procedura składania wniosku ma być bardzo prosta i zaczynać się od nauczyciela. To on ma zaproponować dyrektorowi szkoły konkretny pomysł na wycieczkę. Z kolei np. gmina wypełni formularz ogólny udostępniony w Systemie Informacji Oświatowej, który ostatecznie będzie zatwierdzany przez resort.