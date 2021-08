"Na tę chwilę wydaje się, że rok szkolny rozpocznie się w formie stacjonarnej i wszystkie dzieci wrócą do szkół. Bardzo byśmy chcieli, żeby tak to się odbyło, ponieważ to niezwykle ważne dla zdobywania wiedzy przez dzieci, ale także z psychologicznego punktu widzenia" – powiedział wiceminister, odpowiadając na pytania senatorów.

Pierwszym punktem posiedzenia Senatu jest informacja ministra zdrowia na temat stanu przygotowań w związku z zagrożeniem pojawienia się czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce.

Wiceminister akcentował, że dzieci potrzebują kontaktu z rówieśnikami. "Bardzo głośno podnoszą to psychologowie i psychiatrzy dziecięcy, że nauka zdalna czy hybrydowa przynosi dużo szkody" – wskazał.

"MEiN opracowało wspólnie z nami różne warianty na wzrost zachorowań, będą także dodatkowe środki zabezpieczające" – zaznaczył.

Przekazał m.in., że MEiN chce kupić specjalne bramki do pomiaru temperatury, zamiast ręcznych termometrów, by zwiększyć przepustowość.

Zachowane mają być wypracowane wcześniej i stosowane schematy m.in. wietrzenia pomieszczeń czy niekrzyżowania się dróg komunikacyjnych.

"Mamy zaszczepione ponad 70 proc. nauczycieli. Bezpieczeństwo kadry, która uczy jest dość duże. Myślę, że pierwszego września dzieci powinny wrócić do szkół. A jak będzie dalej, zależy oczywiście od sytuacji.