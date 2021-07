Zastrzeżenie rzecznika budzą przepisy rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. poz. 392 ze zm.). Są one bardzo skomplikowane. Rzecznik wyjaśnia, że ma uwagi do par. 17 ust. 8 i 9 rozporządzenia. Wskazuje on, kiedy zmniejsza się sumę punktów otrzymanych przez oceniany podmiot za publikacje naukowe pracowników – są to tzw. punkty ujemne (karne), które może dostać uczelnia za osoby nieaktywne naukowo, np. niepublikujące artykułów z wynikami swoich prac badawczych. Nie za każdego naukowca bez dorobku uczelnia jednak otrzyma karne punkty. Z par. 17 ust. 10 rozporządzenia wynika bowiem, że przepisów o punktach karnych nie stosuje się w przypadku pracowników, którzy w okresie objętym ewaluacją łącznie przez co najmniej 24 miesiące lub przez co najmniej połowę okresu zatrudnienia w ewaluowanym podmiocie: