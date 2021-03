– Zgodnie z KN w uchwale rady gminy należy regulować wysokość dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, zaś do określenia wykazu trudnych i uciążliwych warunków ustawodawca upoważnił ministra ds. oświaty w porozumieniu z ministrem pracy – tłumaczy Joanna Janiak, prawnik w Kancelarii Kacprzak Kowalak i Partnerzy w Poznaniu. Według niej dookreślenie w uchwale rady, że dodatek będzie należny wyłącznie za pracę świadczoną stacjonarnie, będzie zawężało wykaz trudnych i uciążliwych warunków z rozporządzenia. – Ustawodawca nie przyznał takiej kompetencji organom prowadzącym placówki publiczne – dodaje prawniczka. Również Mirosław Rymer, starszy inspektor wojewódzki w wydziale nadzoru prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i radca prawny w Kancelarii Płaza & Głąb, uważa, że rada gminy nie może w regulaminie odbierać uprawnień do dodatków. Ekspert zauważa, że organ prowadzący posiada upoważnienie wyłącznie do określenia wysokości dodatków, w tym za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania. – Ze sformułowania „szczegółowe warunki przyznawania dodatków” zawartego w art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty nauczyciela nie można wywodzić kompetencji organu prowadzącego do wskazywania sytuacji, w których dodatki będą albo nie będą przysługiwały – podkreśla Mirosław Rymer. I dodaje, że rada nie posiada również kompetencji do dookreślania tych regulacji. Ekspert tłumaczy ponadto, że dodatki wymienione w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty nauczyciela stanowią integralną część wynagrodzenia nauczyciela, co oznacza, iż przysługują one łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym. – W kompetencji określonej w art. 30 ust. 6 Karty nauczyciela do ustalania szczegółowych warunków przyznawania dodatków nie mieści się również możliwość odbierania elementów wynagrodzenia przyznanego ustawą (por. wyrok WSA w Olsztynie z 1 grudnia 2011 r., sygn. akt II SA/Ol 933/11) – mówi ekspert.