"Co do zasadniczych decyzji co do potencjalnego powrotu do szkół starszych klas, to takie decyzje będą podejmowane po świętach. Jeżeli sytuacja powoli, to powoli byśmy chcielibyśmy podejmować decyzje w kierunku ich otwierania, ale to wszystko jest zależne od sytuacji epidemicznej, w związku z tym takiej gwarancji dzisiaj niestety nikt w Polsce i nikt w Europie nie może dać" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

Od 18 stycznia co do zasady uczniowie klas I-III szkół podstawowych uczą się w trybie stacjonarnym (obecnie jedynie w woj. warmińsko-mazurskim uczą się zdalnie). W przyszłym tygodniu na Warmii i Mazurach, a także na Pomorzu będą uczyć się w systemie hybrydowym. Uczniowie z pozostałych roczników szkoły podstawowej, a także uczniowie szkół zawodowych i średnich uczą się w systemie zdalnym.