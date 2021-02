W czasie czwartkowej konferencji prasowej szefowa MRiPS powiedziała, że etap szczepienia mieszkańców i pracowników DPS-ów jest już za nami. "Ta sytuacja gwarantuje stabilność w DPS-ach" - oceniła minister. Jak dodała, "zaczynamy mieć także stabilność wśród seniorów - wiemy, że jest to grupa najbardziej narażona na ciężkie zachorowania i cięższy przebieg choroby, niż u ludzi młodych". "Zależy nam na tym, żeby tak jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych, ale także pracujący w pieczy zastępczej mieli możliwość zaszczepienia się w pierwszej grupie" - powiedziała minister Maląg. Zaznaczała, że "jest to 51 tys. osób, prawie 8 tys. placówek".

Zapowiedziała, że "od 8 lutego - czyli od najbliższego poniedziałku pracownicy będą mogli poprzez swoich pracodawców, czyli poprzez dyrektorów być zgłaszani". "Na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa będzie wywieszony stosowy formularz" - poinformowała Maląg.

"Apeluję do państwa, abyście zainteresowali się i zechcieli się zaszczepić. To jest możliwość, którą państwu stwarzamy abyśmy bezpiecznie mogli powrócić do normalności" - oświadczyła szefowa MRiPS.