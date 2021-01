Do propozycji resoru edukacji sceptycznie podchodzą dyrektorzy. – Jeśli odmówię przyjęcia ucznia, to należy się spodziewać, że pójdzie do organu prowadzącego skarga, a ten będzie domagał się ode mnie wyjaśnień i uzasadnienia podjętej decyzji – mówi Jacek Rudnik, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach. Jak przewiduje, po zmianach pojedyncze przypadki powrotów do szkoły pewnie wciąż będą dopuszczalne, ale całe klasy – tak jak ostatnio się to zdarza – raczej będą blokowane przez szefów placówek.