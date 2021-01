Dlatego też część rodziców uczniów starszych klas robi wszystko, aby ich podopieczni też wrócili do nauki stacjonarnej. Pomagają w tym przepisy. Zgodnie z par. 2 ust. 3f rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.) w przypadku uczniów, którzy z uwagi na niepełnosprawność lub brak możliwości (np. sprzętowych) nie mogą realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować naukę na terenie szkoły. Na tej podstawie część rodziców przedkłada oświadczenia o braku warunków do nauki w domu. Zdarza się, że w efekcie całe klasy wracają do szkół. Sytuacji przygląda się resort edukacji, jak jednak podkreśla, nie jest właściwe, by weryfikować prawdziwość takich dokumentów (pisaliśmy o tym: Powrót do szkoły wymuszony pismem od rodzica, DGP nr 16/2021). Minister Przemysław Czarnek dziś będzie miał jednak dokładną informację o skali zjawiska. Według jego wstępnych szacunków odsetek uczniów, którzy na podstawie tego przepisu wrócili do szkół, waha się od 2 do 3 proc.

– Była u mnie mama reprezentująca całą starszą klasę, by poinformować, że wszyscy uczniowie chcą wrócić do szkoły. Powiedziałam jej tylko, że te oświadczenia składane są pod odpowiedzialnością karną. Jeśli wskutek tych decyzji rozchorują się nauczyciele, to będą mieć do mnie pretensje, a ja poproszę wtedy prokuraturę o sprawdzenie wiarygodności tych oświadczeń. Wtedy zrezygnowała – relacjonuje Izabela Leśniewska. – Skoro co do zasady już od lat rodzic, zgodnie z prawem oświatowym, ma obowiązek zapewnić dziecku warunki do nauki w domu, to co najmniej dziwne jest, że nagle tak wiele osób nie może spełnić tego wymogu – dodaje.