"Uczniowie z klas I-III wrócili do szkół w poniedziałek. Kolejni uczniowie będą wracali wówczas, kiedy oczywiście sytuacja pandemiczna na to pozwoli. Jak obserwujemy to, co się dzieje w ostatnich kilkunastu dniach, to rzeczywiście te dzienne liczby zakażonych są dość stabilne i na niższym poziomie, niż się spodziewaliśmy" - powiedział Czarnek w rozmowie z RMF FM. Zapytany, czy jest szansa, że uczniowie wrócą do szkół w lutym, minister odpowiedział: "Jest taka szansa, mam taką nadzieję, że w perspektywie 1-2 tygodni, jeśli ta stabilizacja się będzie utrzymywać - a być może będzie dalszy spadek liczby zakażonych - to będziemy podejmować decyzje o powrocie ósmoklasistów i maturzystów, bo oni najbardziej tego potrzebują. A później - kolejnych roczników, być może w systemie hybrydowym, czyli na zmianę. Ale taka decyzja w lutym może zapaść".

Rozważanych jest kilka wariantów powrotu do szkoły, ale na pewno w pierwszej kolejności wrócą uczniowie klas VIII i maturzyści, a w dalszej kolejności - pozostali uczniowie. "Może być tak, że już w przyszłym tygodniu będą pierwsze decyzje w tej sprawie" - podsumował minister. Od 18 stycznia br. uczniowie klas I-III wrócili do nauki w systemie stacjonarnym. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, nauka odbywa się w trybie zdalnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego uczą się w tym trybie od 26 października, natomiast uczniowie klas I-III uczyli się w tym trybie od 9 listopada do świąt.