Przedmiotem sporu było również to, czy do podstawy naliczenia dotacji należy uwzględnić plan wydatków na obsługę administracyjno-ekonomiczną przedszkoli. Sąd I instancji uznał, że nie, bo były one klasyfikowane poza wydatkami przedszkoli, w strukturze urzędu miasta. W uzasadnieniu wskazał, że dla ustalenia dotacji istotne są wydatki bieżące ponoszone „w przedszkolach publicznych”, a nie „na przedszkola publiczne”. W jego ocenie wydatkami ponoszonymi „w przedszkolach” nie są więc te ponoszone w dzielnicowych biurach finansów oświaty, które jako wyodrębnione jednostki organizacyjne prowadzą obsługę finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych publicznych.