Farmaceuta w aptece będzie mógł uzupełnić receptę wystawioną przez lekarza, jeśli zabrakło na niej informacji o prawie do bezpłatnego leku, które przysługuje dzieciom i seniorom. Projekt rozporządzenia w tej sprawie resort zdrowia przekazał do konsultacji publicznych.

Chodzi o opublikowany we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie recept.

Jeśli zmiany wejdą w życie, pacjent nie będzie musiał wracać do lekarza po korektę recepty, jeśli lekarz nie wpisał na niej kodu uprawnienia do bezpłatnego leku przysługującego ze względu na wiek (do 18. roku życia lub od 65. roku życia). Zgodnie z projektem receptę będzie mogła poprawić osoba wydająca lek w aptece lub w punkcie aptecznym, czyli uzupełnić receptę o kod uprawnienia "DZ" albo "S".

Recepty będą mogli korygować farmaceuci i technicy farmaceutyczni na podstawie danych na recepcie o wieku pacjenta.

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marian Witowski powiedział PAP, że farmaceuci będą dążyli do tego, by przy określeniu kodu na recepcie osoba wydająca lek nie była zobowiązana do weryfikacji wskazań refundacyjnych dla tego leku.

Od 1 września 2023 r. dzieci i seniorzy (od 65. roku życia) mogą otrzymać bezpłatnie lek, który jest w wykazie ministra zdrowia. Warunkiem do otrzymania leku nieodpłatnie jest także zdiagnozowane u pacjenta schorzenia będącego w wykazie dla danego leku. (PAP)