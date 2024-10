Już od 1 listopada 2024 roku wchodzą w życie kluczowe zmiany dotyczące wystawiania zwolnień lekarskich. Lekarze i asystenci medyczni będą musieli dostosować się do nowego sposobu obsługi e-ZLA, co może wpłynąć na przebieg codziennych wizyt oraz proces przekazywania zwolnień. Sprawdź, co to oznacza dla medyków i pacjentów.

Od 1 listopada 2024 r. zmieniają się zasady wystawiania zwolnień lekarskich e-ZLA. Nowe regulacje prawne wyłączają możliwość korzystania z Pulpitu Lekarza, a w zamian wprowadzają aplikację mobilną mZUS dla Lekarza. Zgodnie z informacją opublikowaną przez ZUS, aplikacja mZUS ma być głównym narzędziem do obsługi zwolnień lekarskich, co będzie miało istotne znaczenie zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów.

Zmiany w L4 od 1 listopada 2024 r. Znika Pulpit Lekarza

Od 1 listopada 2024 roku lekarze oraz asystenci medyczni utracą możliwość wystawiania e-ZLA za pomocą Pulpitu Lekarza. Nowe zasady wprowadzą aplikację mobilną mZUS dla Lekarza, która stanie się jedynym sposobem na wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich w sytuacjach, gdy system PUE/eZUS jest niedostępny. ZUS podkreśla kilka kluczowych funkcji tej aplikacji:

możliwość wystawiania i anulowania e-ZLA,

dostęp do szczegółów wystawionych zaświadczeń lekarskich,

pobieranie danych pacjenta oraz jego pracodawców,

złożenie wniosków o rehabilitację leczniczą (PR-4).

Aplikacja jest bezpłatna i dostępna na urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS.

Aplikacja mZUS dla Lekarza. Jak wpłynie na pracę medyków?

Wprowadzenie aplikacji mZUS dla Lekarza ma na celu ułatwienie pracy lekarzy, ale wiąże się także z koniecznością dostosowania się do nowych narzędzi. Zniknięcie Pulpitu Lekarza oznacza, że medycy będą musieli nauczyć się obsługiwać aplikację mobilną, co może początkowo stanowić wyzwanie. Wśród zmian, które mogą wpłynąć na pracę lekarzy, znajdują się:

konieczność pobrania i instalacji aplikacji na urządzenia mobilne,

dostosowanie do nowego interfejsu aplikacji mZUS ,

, dodatkowe obowiązki związane z synchronizacją konta PUE/eZUS z aplikacją mobilną.

Aplikacja umożliwia również składanie wniosków o upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich, co może być przydatne dla nowych lekarzy.

Nowe zasady wystawiania L4. Co to oznacza dla pacjentów?

Zmiany w sposobie wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich - e-ZLA - mogą mieć również bezpośredni wpływ na pacjentów. Będą oni nadal otrzymywać swoje L4 drogą elektroniczną, jednak zmiany w procedurach mogą wpłynąć na sposób obsługi w gabinetach lekarskich. Wpływ na pacjentów może obejmować:

krótszy czas oczekiwania na wystawienie zwolnienia , dzięki usprawnionej aplikacji,

, dzięki usprawnionej aplikacji, możliwość szybszego przesyłania zwolnień lekarskich do pracodawców ,

, brak zmian w procedurze zwrotu zwolnień – nadal będą one dostępne na platformie PUE ZUS.

Dla pacjentów najważniejsze jest to, że aplikacja nie wpływa na procedury związane z dostępem do e-ZLA, a zmiany mają głównie charakter techniczny i dotyczą pracy lekarzy.

Zmiany w L4 od 1 listopada - najważniejsze informacje

Od 1 listopada 2024 roku lekarze i asystenci medyczni będą musieli korzystać z aplikacji mZUS do wystawiania e-ZLA. Zmiana ta, choć techniczna, wpłynie na codzienną pracę medyków, a także w pewnym stopniu na obsługę pacjentów. Dzięki aplikacji mZUS możliwe będzie szybsze i bardziej efektywne zarządzanie zwolnieniami lekarskimi, co powinno przyczynić się do usprawnienia całego procesu. Warto, aby zarówno lekarze, jak i pacjenci zapoznali się z nowymi procedurami, aby uniknąć nieporozumień od momentu wejścia w życie nowych zasad.