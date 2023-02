Osobny plan dla osadzonych został przygotowany po interwencji rzecznika praw obywatelskich. Chodziło nie tylko o poprawę stanu zdrowia więźniów, lecz także o zabezpieczenie sytuacji epidemicznej całego społeczeństwa. Zgodnie z europejskimi wytycznymi osoby przebywające w zakładach karnych powinny mieć szybki dostęp do najnowocześniejszego leczenia przeciwwirusowego stosowanego w terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C. Zagrożeniem jest to, że osadzeni wychodzą z więzienia, nawet nie wiedząc, że są chorzy, i dalej zarażają. Chorym na WZW C często grozi przeszczep wątroby lub walka z nowotworem.