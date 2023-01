Na początku grudnia zapadła decyzja, że szczepić na COVID-19 mogą się także młodsze dzieci – od szóstego miesiąca do czwartego roku życia. Dla tej populacji, liczącej ok. 1,7 mln, zamówione zostało 500 tys. dawek szczepionki firmy Pfizer na COVID-19. Jak tłumaczy MZ, tę liczbę należy podzielić na trzy. Tyle dawek bowiem stanowi standardowy pakiet dla jednej osoby. To oznacza, że zabezpieczony jest pełen cykl szczepień dla 177 tys. dzieci, czyli dla ok. 10 proc. najmłodszych. Koszt – 50 mln zł. Dwie dawki podaje się w odstępie trzech tygodni, a trzecią po upływie co najmniej dwóch miesięcy od przyjęcia drugiej. Na razie boomu jednak nie widać – po trzech tygodniach działania programu zostało zapisanych 1,5 tys. dzieci, a preparat przyjęło ok. 800 z nich.