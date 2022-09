Resort zdrowia nadzoruje 9 uniwersytetów medycznych, jednak lekarzy kształci też 17 uczelni podległych Ministerstwu Nauki. Wśród tych ostatnich są zarówno jednostki z tradycjami, jak Uniwersytet Jagielloński, który prowadzi kierunki lekarskie od wieków, jak i renomowane uczelnie, które jednak lekarzy kształcą dopiero od niedawna, jak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także takie, wobec których pojawiają się zastrzeżenia co do jakości kształcenia (w przypadku Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu interweniował niedawno lekarski samorząd, w związku z informacjami o braku odpowiedniego przygotowania do kształcenia na nowo utworzonym kierunku lekarskim, w tym z brakiem kadry i zaplecza dydaktycznego).