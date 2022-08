W ramach wspólnych zamówieniach kraje UE będą mogły kupić do 250 mln dawek szczepionki. Jednak szczepionka nie otrzymała jeszcze pozytywnej opinii Europejskiej Agencji Leków.

Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides powiedziała, że „w związku z rosnącą liczbą zakażeń Covid-19 w Europie, musimy zapewnić maksymalną gotowość w okresie jesienno-zimowym”.

„Szczepionka Hipra stanowi kolejny wariant w szerokim wachlarzu szczepionek dla państw członkowskich i obywateli. W nadchodzących miesiącach zasadnicze znaczenie ma zwiększenie liczby szczepień i szczepień przypominających. Nieustannie pracujemy nad tym, aby zapewnić wszystkim dostęp do szczepionek. Na tym polega Europejska Unia Zdrowotna w praktyce – jesteśmy przygotowani na zagrożenia i gotowi do działania” – oświadczyła.

Jak dotąd KE podpisała umowy na dostawy szczepionek z firmami AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, Moderna, Novavax i Valneva.

„Ten zróżnicowany zestaw szczepionek zagwarantuje, że Europa będzie nadal dobrze przygotowana do szczepień przeciwko Covid-19 z wykorzystaniem szczepionek, których bezpieczeństwo i skuteczność zostały dowiedzione. Kraje uczestniczące mogą postanowić, że przekażą szczepionki w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierują je do innych krajów europejskich” – podała KE.

Dwuskładowa rekombinowana szczepionka białkowa Hipra jest obecnie poddawana przeglądowi przez Europejską Agencję Leków jako dawka przypominająca u osób w wieku co najmniej 16 lat. Szczepionka jest przechowywana w temperaturze chłodzenia od 2 do 8 st. C, co ułatwia przechowywanie i dystrybucję w Europie i na całym świecie.

Jeżeli szczepionka otrzyma pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, państwa uczestniczące będą mogły ją zakupić na podstawie obowiązującej umowy ramowej.

Łukasz Osiński (PAP)