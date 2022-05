Reklama

Ostatnie dane podane przez Ministerstwo Zdrowia 6 maja mówią o 611 nowych zakażeniach koronawirusem,

- Po stronie nowych zachorowań, to dzisiejsza liczba odzwierciedla średnią liczbę w ciągu ostatnich dwóch tygodni - mówił w piątek na konferencji prasowej Niedzielski. - Mimo wolnych dni, to patrząc na liczbę zakażeń to jest ich mniej niż 1000. Takie same zjawisko widzimy w szpitalnictwie. Lekarze cały czas informują, że nie są to już tak ciężkie przypadki. Pacjenci są przyjmowani w lepszym stanie, z mniejszą zajętością płuc. Hospitalizacje są znacznie krótsze. Sytuacja rozwija się zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Dodał, że WHO nie ocenia żadnej z obecnie obserwowanych mutacji jako alertowej.

- Cały czas analizujemy także, co będzie działo się w przyszłości. Wszystkie ośrodki modelujące wskazują, że w perspektywie najbliższych miesięcy to trendy będą kontynuowane - kontynuował minister. - Powoli epidemia zdąża ku endemii. Epidemia to ta sytuacja, w której mamy dynamiczny przyrost infekcji, a endemia to sytuacja w której wirus jest cały czas w naszym otoczeniu, ale ze względu na szczepienia i przechorowania to nie stanowi ona zagrożenia dla życia społeczno-gospodarczego, ale cały czas funkcjonuje w naszym otoczeniu i trzeba ją monitorować.

Niedzielski ogłosił, że od 16 maja stan epidemii zostanie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego.

- Stan zagrożenia epidemicznego pomaga utrzymać gotować legislacyjną, ale wysyłamy sygnał, że nasza ocena ryzyka jest zdecydowanie lepsza - mówił. - Będziemy uczulali, że to jest takie symboliczne pomarańczowe światło, które może oznaczać odwrócenie tendencji. Testem będzie wrzesień - powrót do szkól i pracy. Do tego momentu będziemy ten stan utrzymywać.

Stan epidemii a stan zagrożenia epidemicznego

Stan epidemii obowiązuje w Polsce od 20 marca 2020 r. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

Stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii.

Niedzielski zapowiedział, że posiedzenia sejmowe i organów samorządu nie będą odbywały się zdalnie.

Dotychczasowe przepisy o maseczkach zostaną zachowane.

Luzowanie obostrzeń trwa

Od 28 marca zniesiony został obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz aptek. Nie ma już obowiązku kierowania na izolację i kwarantannę z powodu choroby COVID-19. Zlikwidowano oddziały covidowe i szpitale tymczasowych dla chorych na COVID-19.

Od 1 kwietnia 2022 r. zmieniły się m.in. zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa. O zleceniu testu decyduje obecnie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a wykonywany jest test antygenowy. Test PCR może zlecić lekarz np. przed przyjęciem do szpitala, jeśli uzna to za konieczne. Nie ma już możliwości samodzielnego zapisania się na test przez formularz wypełniany online lub przez konsultanta infolinii. Od początku kwietnia nie można też zrobić bezpłatnego testu w kierunku COVID-19 m.in. w aptekach i w mobilnych punktach wymazowych.