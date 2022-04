Zapytaliśmy ministerstwa zdrowia państw członkowskich UE , jak oceniają zapowiedź Polski dotyczącą zaprzestania płatności i wstrzymania kolejnych dostaw szczepionek Pfizera. Premier i minister zdrowia argumentują, że preparaty te nie zostaną wykorzystane, a Polska potrzebuje obecnie pieniędzy w związku z kryzysem uchodźczym. Gra toczy się o 6 mld zł i 67 mln dawek - tyle mielibyśmy dodatkowo dostać do końca I kw. 2023 r. tylko od Pfizera. Na ich wykorzystanie nie ma szans (do tej pory przyjęliśmy 55 mln dawek i nie widać chęci do dalszego szczepienia).

Nie jesteśmy jedynym państwem, które może mieć problemy z wykorzystaniem szczepionki - do Polski dociera tylko 8 proc. dostaw do Unii. Oficjalnie jednak nikt działań Polski nie poparł. - Holandia na tym etapie nie ma żadnych planów zmierzających do zerwania umowy z BioNTech Pfizer - informuje DGP Joeke Kootstra z niderlandzkiego resortu zdrowia . Podobnie mówią Czesi.

- Polska jest związana tą samą umową co wszystkie kraje UE. Nie ma w niej wyjątków - mówi nam Ondřej Jakob, rzecznik ministerstwa zdrowia. I dodaje, że umowa z producentami szczepionek została wynegocjowana przez Komisję w taki sposób, aby zagwarantować dostawy, a nie zapewnić elastyczność w jej realizacji. Dodatkowo podkreśla, że Pfizer zgodził się na przesunięcie części dostaw z przydziałów za maj i czerwiec na III kw. UE pracuje również nad tym, by szczepionki przechowywane były w centralnym magazynie. Dostawy byłyby więc realizowane jedynie na poziomie wirtualnym.

Stefan De Keersmaecker z Komisji Europejskiej w rozmowie z DGP potwierdza, że będą przesunięcia w dostawach. Jak zaznacza, Komisja podpisała niedawno zmiany do umowy z firmą farmaceutyczną. Chodzi o przesunięcie dostaw szczepionek z maja i czerwca na późniejszy etap III kw. - Zrobiliśmy to, aby uwzględnić zmieniające się zapotrzebowanie na kolejne dawki. Współpracujemy w tej kwestii z państwami członkowskimi. Staramy się zapewnić większą elastyczność w zakresie dostaw i pomóc kilku państwom członkowskim. Prace są w toku - podkreśla.

To o wiele mniej niż zawierały propozycje, które padły z polskiej strony. Premier Mateusz Morawiecki w liście do szefowej Komisji Ursuli von der Leyen proponował rozkład na 10 lat, możliwość rezygnacji z dostarczenia części szczepionek lub zamiany na inne produkty lecznicze od danej firmy. Wskazywał, że Polska jest w wyjątkowo trudnej sytuacji ze względu na konieczność przyjęcia dużej liczby uchodźców, w tym ofertę opieki medycznej.

„Może wydawać się dziwne, że rząd był zmuszony zobowiązać się do zakupu prawie dwukrotnie większej ilości szczepionek niż było to potrzebne.” - pisali autorzy raportu. Precyzowali, że „sztywność kontraktów została również skrytykowana w raporcie oceniającym zarządzanie pandemią przez Wielką Brytanię napisanym przez Dame Deirdre Hine, byłą naczelną lekarz Walii”. We francuskim raporcie wyrażono zdziwienie, że firmy GSK i Baxter odmówiły włączenia do umów poprzedzających rezerwację klauzuli przerwania, która jest zwykle umieszczana w umowach zawieranych przez rząd brytyjski i która pozwala mu na dowolne anulowanie zamówień przekraczających jego potrzeby pod warunkiem wypłacenia odszkodowania za poniesione przez niego koszty. Żadna z dwóch umów rezerwacyjnych nie zawierała klauzuli zerwania, co, jak zauważono w sprawozdaniu, spowodowało „pewne ryzyko dla finansów publicznych”. Wskazali jednak, że umowa podpisana z firmą Baxter w 2009 r. została uzupełniona o tę kwestię. Autorzy dodali, że brak klauzuli przeglądowej został także ostro skrytykowany w Belgii, kiedy w prasie opublikowano umowę pomiędzy GSK a tamtejszym ministerstwem zdrowia.