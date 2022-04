Reklama

Podczas piątkowej konferencji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu szef MZ podkreślił, że szpital ten jest pionierem wykonywania operacji przy użyciu robota.

„Ta historia w Polsce zaczęła się w 2010 r. i w zasadzie dopiero teraz, po 12 latach wykorzystywania tej technologii, publiczny sektor zaczyna nadganiać” – mówił.

„Bardzo się cieszę, że właśnie w tym ośrodku możemy w pewnym sensie zainaugurować wprowadzenie robotyki do systemu publicznego, bo teraz wszystkie te zabiegi będą refundowane według specjalnie wyliczonej taryfy przez Agencję Oceny Technologii” – poinformował minister. Jak ocenił, jest to milowy, technologiczny krok w publicznym systemie opieki zdrowotnej.

Szef MZ dodał, że przez ostatnich 12 lat we Wrocławiu zostało wykonanych blisko 500 operacji. Tutaj – jak mówił – zostali wykształceni fachowcy i specjaliści.

„Myślę, że to, że zaczynamy w systemie publicznym, mając też na to środki, finansować takie zaawansowane procedury, to symptomatyczny znak, że nasz system opieki publicznej staje się coraz bardziej innowacyjny” – podkreślił minister.

Pogratulował przy tym prof. Wojciechowi Witkiewiczowi, dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, 12 lat determinacji.

„12 lat funkcjonowania trochę poza systemem w tym sensie, że te operacje były częściowo finansowane, ale nie według takich stawek, nie według oddzielnej wyceny” – mówił.

Podczas konferencji minister Niedzielski poinformował też, że z uwagi na innowacyjny charakter nowych technologii, ale przede wszystkim na zwiększające się możliwości finansowe systemu opieki zdrowotnej, resort zdrowia będzie chciał też dokonać pewnej reformy w zakresie pediatrii.

„Ta reforma będzie polegała przede wszystkim na wzmocnieniu, czyli poprawie wyceny, poprawie finansowania tych procedur, które są najbardziej wysokospecjalistyczne, tych, które służą ratowaniu życia i które są wykonywane w ośrodkach o wyższym stopniu referencji” – mówił. Jak dodał, zlecił już Narodowemu Funduszowi Zdrowia przygotowanie właśnie takiej koncepcji.

Prof. Witkiewicz wskazał, że chirurgia robotowa rozpoczęła się we Wrocławiu w 2010 r., kiedy to Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich podczas 64. Kongresu podjął uchwałę, że taki robot zostanie kupiony.

„Wtedy już na świecie działały 1662 roboty, a Czechach było ich już siedem” – powiedział.

Zwrócił też uwagę na zalety wynikające z zastosowania robotyki w specjalistycznym leczeniu pacjentów.

„Oprócz 10-krotnego powiększenia obrazu, 3D HD, doskonałej wizualizacji pola operacyjnego, tego, że chory bardzo szybko wraca do zdrowia, ma mniej środków przeciwbólowych, to jest jeszcze jeden element, o którym się przekonaliśmy, a mianowicie jest to chirurgia dla doświadczonych chirurgów, dla chirurgów już na emeryturze, znających dobrze anatomię” – tłumaczył, dodając, że jest to jeszcze jeden element przemawiający za wprowadzaniem takich rozwiązań w leczeniu. (PAP)

